Una partita al cardiopalma all’Allianz Stadium, con la Juventus che riesce a pareggiare in extremis con due gol oltre il 90° minuto, ma al centro dell’attenzione resta un episodio controverso: un rigore netto non concesso nel primo tempo.

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha denunciato in conferenza stampa: «L’arbitro ci ha danneggiati, c’era un rigore per la Juventus per fallo di mano. Il loro non era rigore».

Secondo Tuttosport, il contatto era evidente: «Anton tocca il pallone con il braccio prima del colpo di testa di Kelly. Rigore netto, il braccio così in alto è innaturale. Kelly si appoggia ma non sbilancia Anton e non fa fallo».

Il Corriere dello Sport sottolinea la pessima gestione dell’arbitro Letexier, già in campo nella finale dell’Europeo 2024: «Anton salta, dietro di lui Kelly colpisce per primo il pallone con il braccio destro altissimo. Da questo nasce la posizione di fuorigioco di David. Calcio di rigore enorme, come sia sfuggito a Letexier e soprattutto al VAR è un mistero».

Anche La Gazzetta dello Sport conferma l’errore arbitrale, evidenziando che il penalty non fischiato rappresenta uno degli episodi chiave della partita.

Lo riporta ilbianconero.com.