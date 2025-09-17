Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia, Dott. Pierluigi De Paolis, a nome del Consiglio Direttivo, ha espresso forte condanna e incredulità per il danneggiamento delle attrezzature del blocco operatorio del Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia.

Il presidente ha manifestato solidarietà verso il personale sanitario e l’utenza, colpiti da quella che viene definita una vile azione di sabotaggio, e ha sottolineato l’impegno della Direzione strategica della ASL di Foggia nel garantire servizi sanitari di alto livello per la provincia di Capitanata.