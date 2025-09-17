Edizione n° 5826

LUTTO // Morto Robert Redford, la leggenda del cinema americano aveva 89 anni
16 Settembre 2025 - ore  15:32

MANFREDONIA // “Mia madre con il braccio fratturato costretta a viaggiare: a Manfredonia radiografie fuori uso”
16 Settembre 2025 - ore  16:11

Manfredonia, danneggiamenti al blocco operatorio del San Camillo de Lellis

DANNEGGIAMENTI Manfredonia, danneggiamenti al blocco operatorio del San Camillo de Lellis

Il Presidente dell’Ordine dei Medici ha espresso forte condanna e incredulità per il danneggiamento delle attrezzature del blocco operatorio

Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia, Dott. Pierluigi De Paolis

Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia, Dott. Pierluigi De Paolis - Fonte Immagine: foggiatoday.it

Redazione
17 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia, Dott. Pierluigi De Paolis, a nome del Consiglio Direttivo, ha espresso forte condanna e incredulità per il danneggiamento delle attrezzature del blocco operatorio del Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia.

Il presidente ha manifestato solidarietà verso il personale sanitario e l’utenza, colpiti da quella che viene definita una vile azione di sabotaggio, e ha sottolineato l’impegno della Direzione strategica della ASL di Foggia nel garantire servizi sanitari di alto livello per la provincia di Capitanata.

