Regionali in Puglia: si voterà il 23 e 24 novembre
17 Settembre 2025 - ore  09:17

Studente suicida a Latina, la mamma: "Mio figlio era una preda dei bulli"
17 Settembre 2025 - ore  10:11

Manfredonia, rifiuti abbandonati nella spiaggetta ex Paradiso: Marasco sollecita la rimozione

Manfredonia, rifiuti abbandonati nella spiaggetta ex Paradiso: Marasco sollecita la rimozione

La rimozione dei rifiuti nelle aree portuali e demaniali di Manfredonia è un compito che spetta al proprietario dell'area

Manfredonia, rifiuti abbandonati nella spiaggetta ex Paradiso: Marasco sollecita la rimozione

Redazione
17 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

La rimozione dei rifiuti nelle aree portuali e demaniali di Manfredonia è un compito che spetta al proprietario dell’area, ovvero al Demanio Pubblico dello Stato, che nel caso specifico potrebbe essere rappresentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Tuttavia, è importante determinare se ci sono state deleghe di funzioni ad altri enti o amministrazioni.

Secondo una sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV n. 3576 del 7 maggio 2021), la proprietà demaniale è un diritto pieno e tutte le relative funzioni e responsabilità rimangono in capo al proprietario, salvo espresse deleghe ad altri. Nel caso di aree demaniali marittime, il MIT esercita le funzioni relative alla proprietà, mentre all’Agenzia del Demanio possono essere delegate funzioni di gestione economica del bene e concessioni.

Per l’area specifica di Manfredonia, sarebbe necessario verificare se esistono ordinanze o regolamenti locali che disciplinano la gestione dei rifiuti nelle aree portuali e demaniali. In generale, però, l’obbligo di rimozione dei rifiuti spetta al soggetto che ha effettuato l’abbandono o, in mancanza di identificazione di questi, al proprietario dell’area o al gestore della stessa.

In base a quanto previsto dall’art. 192 del D.L.vo 152/06, l’ordinanza che dispone la rimozione dei rifiuti può essere emessa nei confronti del soggetto che ha effettuato l’abbandono o del proprietario del fondo, se questi è stato compartecipe dell’illecito. Nel caso di aree demaniali, quindi, l’obbligo di rimozione potrebbe spettare al Demanio Pubblico dello Stato o al MIT, salvo diversa disposizione di legge o regolamento. Con specifico accordo formalizzato sul Comune di Manfredonia, la Capitaneria di Porto e l’Autorità Portuale, attualmente è ASE Manfredonia che deve rimuovere i rifiuti.

Pertanto con questa video denuncia sollecito e segnalo per la immediata rimozione alle Autorità competenti tramite pec. Giuseppe Marasco Consigliere comunale Capogruppo (Lega Salvini Premier Puglia) 

2 commenti su "Manfredonia, rifiuti abbandonati nella spiaggetta ex Paradiso: Marasco sollecita la rimozione"

  2. Propt leghist… Agghia murì d cundandezz quann t’agghia vdi pa scópe e pa palett mmène allu post d accundè li chiacchiere vacand.

Lascia un commento

