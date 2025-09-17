Edizione n° 5827

17 Settembre 2025 - ore  09:17

17 Settembre 2025 - ore  10:11

Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo, il sindaco d’Arienzo: “La mafia è tornata ad uccidere”

MAFIA Monte Sant’Angelo, il sindaco d’Arienzo: “La mafia è tornata ad uccidere”

Un fatto grave, che scuote profondamente la nostra comunità e che ci richiama ad una consapevolezza fondamentale: non dobbiamo mai abbassare la guardia

Il sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo d'Arienzo - Fonte Immagine: Facebook, Pierpaolo d'Arienzo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //
Un fatto grave, che scuote profondamente la nostra comunità e che ci richiama ad una consapevolezza fondamentale: non dobbiamo mai abbassare la guardia.
Se per tanti anni Monte Sant’Angelo non ha vissuto episodi così drammatici, è grazie alla risposta forte e decisa dello Stato, delle forze dell’ordine, della magistratura, ma anche della comunità, delle sue istituzioni, delle associazioni, delle parrocchie, delle scuole, dei cittadini che hanno scelto da che parte stare.
Monte Sant’Angelo è e deve continuare ad essere una città che si oppone con fermezza a ogni forma di violenza e di condizionamento criminale.
Le istituzioni e la società civile devono restare unite, oggi più che mai, in un fronte comune di legalità, giustizia e sicurezza.
Ai cittadini rivolgo un appello: non lasciamoci intimorire, non cediamo all’indifferenza, custodiamo i valori della nostra comunità.
Solo insieme possiamo difendere il futuro dei nostri figli e affermare che la cultura della vita e della legalità è più forte di qualsiasi mafia.
Lo riporta su Facebook, Pierpaolo d’Arienzo.

2 commenti su "Monte Sant’Angelo, il sindaco d’Arienzo: “La mafia è tornata ad uccidere”"

  1. Ma scusa sindaco Darienzo , ma un tuo cugino è stato ammazzato per regolamento di conti tra mafiosi? Quindi anche tuo cugino era un mafioso !!!!

  2. Si è vero !! Il suo papà è la madre del mafioso ucciso erano fratello e sorella , quindi cugini di primo grado … quindi il pentito ha detto la verità ??

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

