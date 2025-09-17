Omicidio Ricucci. Moscone: "“Non c’è futuro con la violenza. Coraggio, andiamo avanti”

Una condanna ferma e senza mezzi termini contro la spirale di violenza che, negli ultimi mesi, ha colpito il Gargano. L’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, ha diffuso oggi un comunicato in cui prende posizione sugli episodi criminali che hanno sconvolto il territorio: dai numerosi incendi di automobili – tra cui quella dell’ex sindaco sipontino Angelo Riccardi – al sabotaggio della sala operatoria ortopedica dell’ospedale di Manfredonia, fino all’omicidio avvenuto la scorsa notte nelle campagne di Monte Sant’Angelo.

“Non posso tacere – scrive l’arcivescovo – di fronte a tanta violenza che addolora profondamente e ferisce la nostra comunità”.

“Il Gargano non può più tollerare la violenza”

Padre Moscone richiama con forza la responsabilità collettiva nel contrasto a ogni forma di intimidazione mafiosa o criminale: “Nel nostro amato Gargano non si devono né si possono più tollerare azioni di chi usa la violenza per imporre i propri interessi o la propria visione di parte, infangando cittadini e territorio”. Il presule ha fatto proprie anche le parole del sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo, coordinatore pugliese di Avviso Pubblico: “Non lasciamoci intimorire, non cediamo all’indifferenza, custodiamo i valori millenari della nostra comunità per affermare che la cultura della vita e della legalità è più forte di qualsiasi mafia”.

Una sfida pastorale e civile

Il messaggio dell’arcivescovo si spinge oltre la denuncia, assumendo un valore simbolico e pastorale: “Ogni intimidazione sul territorio della diocesi la sento rivolta alla mia persona e a tutto il popolo del Gargano, che vuole rialzarsi e liberarsi dai lacci dell’illegalità”. Padre Moscone ribadisce che la Chiesa locale sarà sempre “voce di condanna” verso le logiche mafiose e violente, ma al tempo stesso “voce di conforto e incoraggiamento per un popolo che ha una storia e una volontà di bene da difendere e far maturare”.

“La verità non sta nella forza, ma nel bene comune”

Il comunicato si chiude con un appello accorato a tutta la comunità garganica, in particolare a chi lavora nelle istituzioni e nelle realtà civili: “Non c’è giustizia, né tantomeno libertà se si perseguono logiche violente, perverse e di parte. La verità non sta nella prevaricazione della violenza, ma nell’impegno per il bene comune e la solidarietà”.

Infine, l’esortazione: “A tutti i garganici continuo a ripetere: coraggio, andiamo avanti, è la strada giusta”.