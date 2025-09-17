﻿Parco nazionale Gargano. Dalla tragedia dei roghi, alla commedia dei due presidenti

La prima nomina è per il foggiano Raffaele Di Mauro, risale alla seconda metà di luglio (dopo i grandi incendi estivi). Poi, alcuni giorni fa, Emiliano nomina presidente del Parco Vincenzo D’Errico, albergatore di Rodi Garganico.

Il Parco nazionale del Gargano è stato tirato in causa nelle discussioni sorte nei giorni dei roghi, si è parlato della gestione dell’Oasi Lago Salso, delle responsabilità e dell’assenza di istituzioni, società civile e associazioni… Il Parco nazionale è un bene pubblico e la nomina di un commissario o presidente appartiene allo Stato, ma è anche un bene comune, come tale occorre assicurare una governance allargata, partecipata, orizzontale. Il Parco Nazionale del Gargano ha una ricca presenza umana, è uno dei più antropizzati. Di Mauro, nominato commissario dal Ministro, visita l’Oasi distrutta, incontra i sindaci delle aree devastate dal fuoco, promuove un tavolo permanente tra Parco e associazioni agricole. Rilancia un progetto interregionale, Grecia – Italia, chiamato “Greensentinel”, per rendere le comunità parte attiva nella vigilanza dell’ambiente, nella raccolta dati, insomma sentinelle della biodiversità. Agli inizi di settembre il presidente della Regione Puglia nomina Vincenzo D’Errico, che si dichiara pronto a governare e ad ascoltare il territorio. Che cosa è successo non si riesce a capire. E nessuno si preoccupa di dare spiegazioni. I due sono entrambi dello stesso partito (Forza Italia). La vicenda è conclusa? Pare che la disputa sarà risolta alla fine dell’anno, dopo le elezioni regionali. Se ne è parlato sulla stampa, ma la notizia non è stata ripresa da sindaci e assessori, associazioni e società civile, non ha suscitato interrogativi, chiarimenti…

Abbiamo vissuto le emozioni dei roghi, le analisi frettolose successive, la rabbia, le promesse… (un’assemblea pubblica a Manfredonia si chiudeva con una lettera di richiesta d’aiuto alle autorità militari di Amendola!). Ed è seguito il silenzio, l’indifferenza, l’apatia. Nessuno chiede cosa si sa di indagini e responsabilità. Non siamo capaci a far durare le emozioni, a dare continuità a sentimenti e risentimenti, farli divenire impegni e azioni. In modo silenzioso da un bel po’ di anni la democrazia sta divenendo vuota, si inaridisce, muore come fatto sociale: la possibilità e la capacità di mettere insieme i problemi e le domande individuali è divenuta difficile. C’è la tendenza a “privatizzare il disagio e la sofferenza. L’arte di trasformare i problemi personali, le ansie in questioni pubbliche sta cadendo in disuso. La conversazione che mette insieme le persone sta scomparendo. La parola non serve più a favorire la mediazione e la costruzione di uno spazio dialogico comune, ma a rafforzare, saldare i propri seguaci, sostenitori, adepti.

La comunità e la cittadinanza non sono date per sempre, vanno alimentate, protette, rafforzate. Un impegno che richiede tempo, fatica e creatività. La partecipazione è ritenuta fondamentale, da sempre, per opporsi al conformismo, costruire percorsi condivisi, salvaguardare lo spazio pubblico e i beni comuni, dare voce a nuovi soggetti e protagonisti. A Manfredonia altri progetti in questi giorni richiedono il contributo e la partecipazione dei cittadini: il Piano di Gestione forestale dei boschi di proprietà comunale; la riqualificazione dei quartieri con la richiesta di idee e proposte dei cittadini. Sulla stessa scia il percorso di partecipazione avviato dal Museo del mare. I cittadini avvertono il senso del bene comune quando si prendono cura delle aiuole a Siponto, puliscono una strada, come quelli della “banda Galileo” a Monticchio, o un pezzo della via Francigena. E lo fanno senza sbandierarlo, nonostante stonate sirene dicono e scrivono che non spetterebbe a loro (cittadini che spontaneamente si organizzano), ma al “pubblico”.

Bene comune è espressione molto usata: è ciò che merita di essere protetto e difeso in nome della comunità e delle generazioni future. Beni materiali (Parco, boschi, acque…) e immateriali (le buone relazioni, la solidarietà, la pace…). Non si parla nelle sedi istituzionali, ma qualche voce si sente nei luoghi informali: piazze, bar, mercati, botteghe, incontri quotidiani… Si tratta di conversazioni a ruota libera, necessarie alla democrazia. Spesso non si comunicano idee, non si fanno proposte… si esprimono ansie, paure (Gaza, la guerra “ineluttabile” in Europa…). Le parole si ripetono, eppure aiutano, non si cancella la sensazione di impotenza, ma la si condivide. Scambi imprevedibili, rari rispetto ai tempi passati, ma educativi e necessari, che permettono di riacquistare un equilibrio emotivo e di sentirsi parte di una comunità.

A cura di Paolo Cascavilla su futuriparalleli.it.