Edizione n° 5827

BALLON D'ESSAI

PUGLIA // Regionali in Puglia: si voterà il 23 e 24 novembre
17 Settembre 2025 - ore  09:17

CALEMBOUR

BULLI // Studente suicida a Latina, la mamma: “Mio figlio era una preda dei bulli”
17 Settembre 2025 - ore  10:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Presunti abusi su minore di Casalbordino: incidente probatorio a Foggia

ABUSI Presunti abusi su minore di Casalbordino: incidente probatorio a Foggia

Secondo l’accusa, il giovane avrebbe costretto la ragazza a seguirlo in Puglia, allontanandola dai genitori senza consenso

Presunti abusi su minore di Casalbordino: oggi incidente probatorio a Foggia

Auto Carabinieri - ph termolionline

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Si è svolto questa mattina a Foggia, a porte chiuse, l’incidente probatorio riguardante una 13enne di Casalbordino portata il 30 giugno scorso in città da un ventiseienne del luogo. La vicenda, di estrema delicatezza, rientra nelle procedure previste dal Codice Rosso, data la giovane età della presunta vittima.

La ragazza è stata assistita dall’avvocato Antonello Cerella, mentre il giovane indagato è difeso dall’avvocato Isabella Mugoni. Durante l’incidente probatorio, la minorenne si è trovata in un’aula separata, collegata audiovisivamente con l’aula principale, per tutelarne la privacy e il benessere psicologico.

Secondo l’accusa, il giovane avrebbe costretto la ragazza a seguirlo in Puglia, allontanandola dai genitori senza consenso, e una volta soli avrebbe tentato approcci fisici, tra cui carezze e baci non consensuali. Dopo essere tornata dai genitori, la minore ha raccontato quanto accaduto, portando alla denuncia e all’avvio delle indagini.

L’episodio, riportato questa mattina da Il Centro nella sezione di Vasto, evidenzia la gravità della vicenda e la necessità di procedere con misure di protezione e indagini accurate.

Lo riporta ilnuovoonline.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.