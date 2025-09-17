Presunti abusi su minore di Casalbordino: oggi incidente probatorio a Foggia

Si è svolto questa mattina a Foggia, a porte chiuse, l’incidente probatorio riguardante una 13enne di Casalbordino portata il 30 giugno scorso in città da un ventiseienne del luogo. La vicenda, di estrema delicatezza, rientra nelle procedure previste dal Codice Rosso, data la giovane età della presunta vittima.

La ragazza è stata assistita dall’avvocato Antonello Cerella, mentre il giovane indagato è difeso dall’avvocato Isabella Mugoni. Durante l’incidente probatorio, la minorenne si è trovata in un’aula separata, collegata audiovisivamente con l’aula principale, per tutelarne la privacy e il benessere psicologico.

Secondo l’accusa, il giovane avrebbe costretto la ragazza a seguirlo in Puglia, allontanandola dai genitori senza consenso, e una volta soli avrebbe tentato approcci fisici, tra cui carezze e baci non consensuali. Dopo essere tornata dai genitori, la minore ha raccontato quanto accaduto, portando alla denuncia e all’avvio delle indagini.

L’episodio, riportato questa mattina da Il Centro nella sezione di Vasto, evidenzia la gravità della vicenda e la necessità di procedere con misure di protezione e indagini accurate.

Lo riporta ilnuovoonline.it.