FOGGIA - MANFREDONIA Schianto sulla SS89 verso Amendola: ragazza sbalzata dall’auto, è grave

Questa mattina, intorno alle 8.30, si è verificato un incidente autonomo sulla SS89 Garganica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Questa mattina, intorno alle 8.30, si è verificato un incidente autonomo sulla SS89 Garganica, nel tratto tra Foggia e Amendola.

Un’auto è finita contro il guardrail: due i feriti, un ragazzo, che ha riportato lievi contusioni, e una ragazza in condizioni gravi, sbalzata fuori dall’abitacolo. Entrambi sono stati trasportati agli Ospedali Riuniti di Foggia.

di Daniele Catalano

1 commenti su "Schianto sulla SS89 verso Amendola: ragazza sbalzata dall’auto, è grave"

  1. Ci sono ancora autisti e/o passeggeri che circolano senza l’allaccio delle cinture di sicurezza…. MAH… Incoscienti!

