Questa mattina, intorno alle 8.30, si è verificato un incidente autonomo sulla SS89 Garganica, nel tratto tra Foggia e Amendola.

Un’auto è finita contro il guardrail: due i feriti, un ragazzo, che ha riportato lievi contusioni, e una ragazza in condizioni gravi, sbalzata fuori dall’abitacolo. Entrambi sono stati trasportati agli Ospedali Riuniti di Foggia.

di Daniele Catalano