Edizione n° 5826

BALLON D'ESSAI

LUTTO // Morto Robert Redford, la leggenda del cinema americano aveva 89 anni
16 Settembre 2025 - ore  15:32

CALEMBOUR

MANFREDONIA // “Mia madre con il braccio fratturato costretta a viaggiare: a Manfredonia radiografie fuori uso”
16 Settembre 2025 - ore  16:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Studente suicida a Latina, la mamma: “Mio figlio era una preda dei bulli”

BULLI Studente suicida a Latina, la mamma: “Mio figlio era una preda dei bulli”

"Ogni volta che subiva un episodio, i professori non intervenivano, non lo difendevano, anzi urlavano come se fosse lui a sbagliare"

Studente suicida a Latina, la mamma: "Mio figlio era una preda dei bulli"

Studente suicida a Latina - Fonte Immagine: repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Settembre 2025
Cronaca // Focus //

Un quindicenne di Santi Cosma e Damiano (Latina) si è tolto la vita impiccandosi nella propria cameretta, alla vigilia del ritorno a scuola. La madre, Simonetta La Marra, racconta il lungo calvario del ragazzo: «Mio figlio era una preda dei bulli. Ogni volta che subiva un episodio, i professori non intervenivano, non lo difendevano, anzi urlavano come se fosse lui a sbagliare».

Il ragazzo era descritto come maturo, pacato ed educato, con un lessico particolare. Il suo percorso di sofferenza è iniziato in quinta elementare, proseguito alle medie e culminato nel primo anno dell’istituto tecnico informatico, dove il bullismo non si è mai fermato.

In quinta elementare, un compagno lo minacciò con un cacciavite di plastica, urlando: “Io ti uccido”. I genitori denunciarono subito l’episodio ai carabinieri, mentre successivi avvisi e raccomandate alle scuole e al Provveditorato risultarono inutili. Anche dopo il trasferimento in un’altra scuola a Castelforte, il giovane continuò a subire persecuzioni.

«Ultimamente mi diceva sempre: ‘È finita la libertà, devo tornare a scuola’», racconta la madre, «Se avessi saputo come sarebbe finita, non l’avrei mai mandato».

La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione e aiuto al suicidio, sequestrando cellulari e computer. Il fratello sottolinea: «Ci sono decine di chat e infinite discussioni in gruppi scolastici che dimostrano tutto».

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha inviato ispettori per verificare se le scuole abbiano rispettato la legge e tutelato lo studente.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fra due diritti uguali chi decide? la Forza. (Karl Marx)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.