Un quindicenne di Santi Cosma e Damiano (Latina) si è tolto la vita impiccandosi nella propria cameretta, alla vigilia del ritorno a scuola. La madre, Simonetta La Marra, racconta il lungo calvario del ragazzo: «Mio figlio era una preda dei bulli. Ogni volta che subiva un episodio, i professori non intervenivano, non lo difendevano, anzi urlavano come se fosse lui a sbagliare».

Il ragazzo era descritto come maturo, pacato ed educato, con un lessico particolare. Il suo percorso di sofferenza è iniziato in quinta elementare, proseguito alle medie e culminato nel primo anno dell’istituto tecnico informatico, dove il bullismo non si è mai fermato.

In quinta elementare, un compagno lo minacciò con un cacciavite di plastica, urlando: “Io ti uccido”. I genitori denunciarono subito l’episodio ai carabinieri, mentre successivi avvisi e raccomandate alle scuole e al Provveditorato risultarono inutili. Anche dopo il trasferimento in un’altra scuola a Castelforte, il giovane continuò a subire persecuzioni.

«Ultimamente mi diceva sempre: ‘È finita la libertà, devo tornare a scuola’», racconta la madre, «Se avessi saputo come sarebbe finita, non l’avrei mai mandato».

La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione e aiuto al suicidio, sequestrando cellulari e computer. Il fratello sottolinea: «Ci sono decine di chat e infinite discussioni in gruppi scolastici che dimostrano tutto».

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha inviato ispettori per verificare se le scuole abbiano rispettato la legge e tutelato lo studente.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.