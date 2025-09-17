Edizione n° 5826

Tanzania, tragico incidente: muoiono quattro suore, tra cui un'italiana

INCIDENTE Tanzania, tragico incidente: muoiono quattro suore, tra cui un’italiana

Quattro religiose della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù hanno perso la vita

Tanzania, tragico incidente: muoiono quattro suore, tra cui un’italiana

Suor Nerina De Simone - Fonte Immagine: napolitoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Settembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Quattro religiose della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù hanno perso la vita ieri sera in un incidente stradale nei pressi di Mwanza, in Tanzania. Tra le vittime c’è suor Nerina De Simone, 63 anni, originaria della Campania, e suor Lilian Kapongo, 55 anni, superiora generale, originaria della Tanzania ma da anni residente a Santa Marinella (Roma), sede della Casa madre della Congregazione. Con loro sono decedute le keniote suor Damaris Matheka, 51 anni, e suor Stellamaris Muthini, 48 anni. Nell’impatto è morto anche l’autista del veicolo, mentre un’altra suora è ricoverata in gravi condizioni.

Le religiose erano dirette verso l’aeroporto di Mwanza a bordo di un fuoristrada quando si sono scontrate con un mezzo pesante, incidente dal quale non vi è stato scampo. La notizia è stata diffusa dall’USMI (Unione Superiore Maggiori d’Italia) e dalle stesse Suore Carmelitane Missionarie.

L’Ambasciata italiana a Dar es Salaam, in raccordo con la Farnesina, segue il caso, coordinandosi con l’Ordine delle religiose e le autorità locali per le formalità del caso.

La Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie, fondata dalla beata Maria Crocifissa Curcio di Ispica (Ragusa) e da padre Lorenzo van den Eerenbeemt, è oggi presente in tutti i continenti e si dedica soprattutto all’educazione dei bambini e dei giovani più abbandonati. Due delle religiose coinvolte operavano nella Casa di Santa Marinella, dove l’Istituto si era trasferito dalla Sicilia, e stavano per fare rientro in Italia quando è avvenuto il tragico incidente.

Lo riporta rainews.it.



