Edizione n° 5827

BALLON D'ESSAI

PUGLIA // Regionali in Puglia: si voterà il 23 e 24 novembre
17 Settembre 2025 - ore  09:17

CALEMBOUR

BULLI // Studente suicida a Latina, la mamma: “Mio figlio era una preda dei bulli”
17 Settembre 2025 - ore  10:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Terrore in città tra aprile e giugno scorsi, arrestato rapinatore seriale a Foggia

RAPINE Terrore in città tra aprile e giugno scorsi, arrestato rapinatore seriale a Foggia

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, che ha coordinato le indagini.

(immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

(immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

La Polizia di Stato di Foggia ha eseguito, nel pomeriggio di venerdì 12 settembre, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 18enne foggiano, ritenuto uno dei presunti responsabili di una serie di rapine aggravate commesse tra aprile e giugno nel centro cittadino.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, che ha coordinato le indagini.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile e dagli operatori dell’U.P.G.S.P. della Questura, il giovane, insieme ad altri complici, avrebbe messo a segno almeno tre rapine ai danni di coetanei. Le vittime, tutte giovanissime, venivano avvicinate e, con l’uso della violenza o minacciate con armi, derubate di monili in oro, telefoni cellulari e portafogli. In alcuni casi sarebbero anche seguite minacce di morte.

L’attività investigativa, condotta attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, le dichiarazioni delle persone offese e i riconoscimenti fotografici, ha consentito di risalire al 18enne ora sottoposto a misura cautelare.

Va sottolineato che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e, in base al principio di presunzione di innocenza, l’indagato non può essere considerato colpevole fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.