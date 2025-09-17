La Polizia di Stato di Foggia ha eseguito, nel pomeriggio di venerdì 12 settembre, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 18enne foggiano, ritenuto uno dei presunti responsabili di una serie di rapine aggravate commesse tra aprile e giugno nel centro cittadino.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, che ha coordinato le indagini.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile e dagli operatori dell’U.P.G.S.P. della Questura, il giovane, insieme ad altri complici, avrebbe messo a segno almeno tre rapine ai danni di coetanei. Le vittime, tutte giovanissime, venivano avvicinate e, con l’uso della violenza o minacciate con armi, derubate di monili in oro, telefoni cellulari e portafogli. In alcuni casi sarebbero anche seguite minacce di morte.

L’attività investigativa, condotta attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, le dichiarazioni delle persone offese e i riconoscimenti fotografici, ha consentito di risalire al 18enne ora sottoposto a misura cautelare.

Va sottolineato che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e, in base al principio di presunzione di innocenza, l’indagato non può essere considerato colpevole fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.