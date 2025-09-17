Edizione n° 5826

16 Settembre 2025 - ore  15:32

16 Settembre 2025 - ore  16:11

Ucciso a fucilate 38enne Leonardo Ricucci, nipote di Pasquale 'fic secc'. Nel 2013 con Leonardo D'Ercole picchiò a sangue poliziotto

RICUCCI Ucciso a fucilate 38enne Leonardo Ricucci, nipote di Pasquale ‘fic secc’. Nel 2013 con Leonardo D’Ercole picchiò a sangue poliziotto

Secondo quanto trapela, Ricucci non risultava particolarmente inserito nei clan mafiosi locali: risultava fornaio di professione.

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
17 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Monte Sant’Angelo, 17 settembre 2025. Omicidio nella notte a Monte Sant’Angelo. La vittima è Leonardo Ricucci, 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, almeno 4/5 colpi di fucile a pallettoni.

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in località Valle Carbonara, zona impervia nei pressi di Sitizzo.

La scomparsa, l’allarme dato dalla moglie

Ieri mattina l’uomo era uscito di casa intorno alle 10 e non aveva fatto ritorno. A dare l’allarme della sua scomparsa era stata la moglie. In seguito, alcuni amici lo hanno ritrovato senza vita in località Valle Carbonara. Metà volto è risultato sfigurato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica e di comprendere le motivazioni del delitto. Secondo quanto trapela, Ricucci non risultava particolarmente inserito nei clan mafiosi locali: risultava fornaio di professione.

Una recente foto di Leonardo Ricucci - archivio google
Una recente foto di Leonardo Ricucci – archivio google

L’arresto, nel luglio 2023, con Leonardo D’Ercole

Il suo nome, tuttavia, non era del tutto estraneo alle cronache giudiziarie. Nel luglio 2013, infatti, era stato arrestato insieme a Leonardo D’Ercole per violenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi, dopo una brutale aggressione ai danni di due poliziotti in servizio di libero passaggio.

Nipote di Pasquale ‘fic secc’

Da ricordare come lo scorso 11 novembre 2019, Pasquale Ricucci, 45 anni, zio della vittima odierna, fu assassinato a colpi di pistola a Macchia Libera. Pasquale era ritenuto dagli investigatori ai vertici del clan Lombardi-Ricucci-La Torre, erede del gruppo Romito, storicamente contrapposto al clan dei “montanari” Li Bergolis-Miucci.

Il corpo di Leonardo Ricucci è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Manfredonia, dove questa mattina si è svolta l’ispezione cadaverica.

Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire se l’omicidio sia collegato alle dinamiche mafiose che da anni insanguinano il Gargano o se le cause siano da ricercare altrove.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI, TUTTI I DIRITTI RISERVATI

