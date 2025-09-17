“È un fatto importante che i vertici aziendali del Gruppo Vender Acciai abbiano preso parte, ieri, all’incontro che si è tenuto presso il Sepac, con la task force per l’occupazione della Puglia, presieduta da Leo Caroli, nell’ambito della vertenza della Minox di Minervino Murge.

È il segno di una reazione forte e di grande ripresa, che arriva un mese dopo il fitto del ramo d’azienda da parte del Gruppo, che ha impugnato la sentenza della procedura fallimentare, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme a giugno scorso. Il Tribunale Fallimentare si esprimerà il 12 novembre prossimo sul ricorso, ma intanto 30 operai e le loro famiglie sono al riparo dall’incubo di restare senza lavoro.

Per questo, ancora una volta, ringrazio il presidente della Task force, Caroli, l’assessora regionale alle Crisi industriali Serena Triggiani e l’assessora ai Trasporti Debora Ciliento, per la sua vicinanza agli operai che hanno presidiato il loro posto di lavoro giorno e notte, fuori dai cancelli di quella che per 30 anni è stata, ed è tornata ad essere, dal 18 agosto scorso, la loro seconda casa.

Il prossimo passo dovrà essere lavorare sul futuro dell’azienda, una realtà solida come i contenitori in acciaio che produce e che in un’area molto particolare della Bat, a Minervino Murge, rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità che, infatti, nel momento del bisogno, non si è sottratta a dimostrare tutto il proprio sostegno e la vicinanza ai lavoratori.

Per questo, dovrà essere compito della Regione Puglia ragionare su strumenti per favorire un ulteriore consolidamento in favore dell’occupazione. Un ringraziamento sentito va ai lavoratori per la loro pazienza in questo percorso e ai sindacati che li hanno accompagnati, senza contrapposizioni strumentali e con spirito collaborativo, tutti per raggiungere il medesimo obiettivo. E invitiamo la curatela fallimentare a trovare una rapida soluzione per le due mensilità di cassa integrazione che i lavoratori attendono. Continueremo insieme su questa strada!”.

Lo comunica il Segretario del PD Puglia Domenico De Santis.