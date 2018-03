Conferenza Servizi per autorizzazione gpl Energas: chi siederà al tavolo

Di:

. REGIONE Puglia (Assessorato Sviluppo Economico), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità Portuale di Manfredonia, Capitaneria di Porto di Manfredonia, Ministero dell’Ambiente, RFI, ANAS (Direzione generale), Provincia di Foggia, Comune di Manfredonia, Energas Spa: queste le Amministrazioni (Società – Enti) convocate alla Conferenza dei Servizi in programma giovedì 22 ottobre, alle ore 10.30, al MiSE di Roma (via Molise n.2 – VII piano, Sala Commissioni). Oggetto: il “rilascio all’Energas Spa dell’autorizzazione ad installare il deposito costiero di GPL (‘ in località Santo Spiriticchio ) con annesso oleodotto di collegamento al Porto industriale di Manfredonia e raccordo ferroviario alla Stazione di Frattarolo”. Nel corso della citata Conferenza dei servizi, prevista “l’approvazione del progetto delle opere, la dichiarazione della pubblica utilità (delle stesse,ndr) e l’apposizione del vincolo preordinato all’“.

Si ricorda che si fa riferimento al decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che agli articoli 57 e 57 bis ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi dell’art.1, comma 7, lettera i), della l.23 agosto 2004, n.239 per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all’articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n.239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d’intesa con le Regioni interessate.

Nel corso della prima riunione della Conferenza dei Servizi sarà richiesta alle Amministrazioni invitate di “indicare sulla base della documentazione progettuale trasmessa, le condizioni per ottenere le condizioni per ottenere tutti gli assensi previsti dalle normative vigenti”.

Le Amministrazioni interessate sono state inoltre invitate “a far conoscere tempestivamente se si ravvisi la necessità dell’acquisizione di pareri endoprocedimentali da parte di altre amministrazioni non elencate in indirizzo, ai fini della loro convocazione nell’ambito della conferenza dei servizi”

Il verbale della Riunione sarà redatto immediatamente al termine della stessa per la sua sottoscrizione da parte dei presenti. “Le amministrazioni in indirizzo” saranno “altresì invitate a far conoscere tempestivamente nel corso della riunione se, per rilasciare il parere di competenza” avranno ” necessità di “ottenere ulteriori informazioni sul progetto in esame”. Responsabile del procedimento è la dottoressa Paola Barzaghi. Dirigente del MISE interessato è il dr. Guido di Napoli.

COMUNE MANFREDONIA. “Gli uffici stanno predisponendo il parere negativo motivato“, ha detto il 9 ottobre 2015 il consigliere comunale del Movimento Est Alfredo De Luca.

PARERE NON FAVOREVOLE PARCO. Con passato atto, l’Ente Parco Nazionale del Gargano ha espresso parere non favorevole ai fini della valutazione di Impatto ambientale e della valutazione di incidenza, alla realizzazione del deposito costiero gpl dell’Energas, ricadente in area SIC “Vallone e Steppe pedegarganiche” – ZPS “Promontorio del Gargano”. L’atto porta la firma del precedente direttore f.f. Vincenzo Totaro.

