Anas, lavori (statoquotidiano - lanazione@)

Di:



San Severo. INCIDENTE stradale sulla Strada statale 16 km 658 circa tra San Severo e Foggia all’altezza dello stabilimento ex Safab. Da raccolta dati, nel sinistro sono rimaste coinvolte 2 autovetture. Si tratta di una Opel Astra targa italiana e 1 Ford Escort con targa straniera (bulgara). Ingenti danni per i due mezzi. Al momento non si hanno notizie ufficiali sulle condizioni dei presenti nelle autovetture. Sono intervenuti sul posto gli operatori del 118 e dell’Anas. Strada bloccata. Traffico in tilt.



redazione stato quotidiano.it – riproduzione riservata San Severo – Foggia, incidente all’altezza ex Safab ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.