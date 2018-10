Emiliano ai Riuniti per firma stabilizzazione precari

Di:

Foggia. Domani, giovedì 18 ottobre alle ore 15.00, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano insieme al Direttore Generale degli “Ospedali Riuniti” Dott. Vitangelo Dattoli, il Direttore Amministrativo Dott. Michele Ametta e il Direttore Sanitario Dott.ssa Laura Moffa saranno presenti presso l’Aula Turtur del Policlinico di Foggia dove 40 Infermieri Professionali e 3 Dirigenti Medici convocati firmeranno il contratto individuale di lavoro a seguito di processo di stabilizzazione, per il superamento del precariato e la valorizzazione dell’esperienza professionale.

La stabilizzazione dei dipendenti del Policlinico di Foggia era iniziato con le procedure di ricognizione del personale beneficiario. Infatti, già a partire dalla Deliberazione n. 299 del 10 aprile 2018 e successive si era individuata la platea degli aventi diritto a tale beneficio.

“Gli interessati alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono 40 Infermieri Professionali e 3 Dirigenti Medici, della disciplina di Ostetricia e Ginecologia, di Geriatria e di Chirurgia Pediatrica” – ha dichiarato il Direttore Generale Dott. Vitangelo Dattoli che ha espresso “ampia soddisfazione per aver raggiunto un grandissimo risultato per la valorizzazione dell’esperienza professionale e la realizzazione delle legittime aspirazioni dei dipendenti della sanità, in conformità con l’attenzione che il Presidente della Regione Puglia ha dato per la soluzione di questo problema”.