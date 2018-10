Foggia. Spaccio droga e resistenza: arrestato 19enne

Di:

Foggia. Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo hanno tratto in arresto Soldo Samuele, classe 1999.

Gli agenti poco dopo la mezzanotte, transitando per Viale Europa notavano una Fiat Panda con a bordo due giovani che sostava davanti ad una panchina occupata da alcuni ragazzi. I due a bordo dell’auto, appena notavano la pattuglia della Polizia si allontanavano dal luogo in cui si trovavano. Questo movimento insospettiva gli operatori che immediatamente si predisponevano per seguire l’auto e fermarla.

All’atto del controllo, il passeggero poi identificato in Soldo Samuele, appena scendeva dall’auto tentava di scappare dando una spallata ad uno dei due Agenti, ma veniva subito raggiunto e fermato. La perquisizione personale consentiva di rinvenire occultate nelle parti intime, diverse dosi di marijuana per un peso di circa gr. 68 e circa 36 gr. di hashish. Presso l’abitazione del medesimo veniva invece rinvenuto un bilancino di precisione.

Dopo le formalità di rito Soldo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell’A.G. competente.