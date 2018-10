Riflessioni a margine di un linciaggio mediatico

Di:

Quest’articolo nasce dall’esigenza personale di fare un po’ d’ordine in quella che posso dire essere stata una delle esperienze più intense ed emotivamente laceranti che abbia vissuto nella mia vita. Ho imparato, nel tempo, che di fronte all’autobiografia delle parole, ci si deve sempre interrogare se la realtà corrisponde ai fatti raccontati. Con onestà intellettuale – da non confondere con la semplice sincerità ma va ben oltre nella sua lineare sfumatura –, so che gli avvenimenti raccontati trovano la loro solidità in quelle parole che non sono manipolate né manipolano, ma si limitano, come uno specchio, a riflettere l’immagine reale.

Lo scorso 13 ottobre ho sperimento sulla mia pelle la virulenza di un attacco mediatico. Quel giorno, infatti, dopo aver ascoltato delle invettive, non certo piacevoli, verso la mia persona, da attivisti grillini, d’impulso, anzi, come ben amo sottolineare, di pancia, ho scritto, da semplice cittadina utente Facebook, un post personale sulla mia bacheca che aveva dei toni lessicali e linguistici severi ma circoscritti alla semplice opinione – “Tutti hanno diritto a manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, articolo 21 della Costituzione italiana -, contro gli elettori del Movimento Cinque Stelle. Un post, lo ammetto subito, assai snob e viscerale, del tutto pre-politico, che non analizzava lucidamente un tipo di attivista partitico, ma lo inchiodava istintivamente in un’immagine negativa.

Ebbene, quello che è successo nelle ore e nei giorni successivi, faccio ancora fatica a metabolizzarlo, perché mi ha scosso come donna, come esperta di comunicazione e come figura pubblica molto presente sui social network. Questo post, non si sa per quale motivo, è stato screenshottato e reso pubblico sulla pagina di un esponente politico dello stesso movimento che ha creato, inevitabilmente, un “public shaming” implacabile, tutt’ora impossibile da fermare.

Centinaia e centinaia di commenti mi hanno insultata, offesa ed umiliata, come professionista e come donna, fino al punto di ricevere anche nella posta privata ingiurie aberranti ed orripilanti. Ho provato ad arginare questa lapidazione mediatica, anche scrivendo in privato a chi aveva deciso di pubblicare sulla sua pagina le mie parole, sottolineando quanto l’attivazione fisiologica da paura mi stesse causando un danno che andava oltre la mia persona, non negando di essere dispiaciuta anche dei mie toni, e chiedendo di trovare garbatamente, insieme, una soluzione ma la mia richiesta ha avuto come unica risposta un silenzio che è stato un vero e proprio avallo del linciaggio che ho subito. Mettendo da parte per un attimo l’umiliazione e la paura, non volendo interpretare il ruolo di vittima, quello che mi preme sottolineare è la riflessione sociologica da fare. In altri termini, mi chiedo, cosa spinga un gruppo di persone a farsi di colpo massa per convergere concentricamente su un solo individuo l’attenzione e demolirlo come figura pubblica? Come interpretate “politicamente” i commenti sadici e anche a sfondo sessuale che ho ricevuto?

Certo la responsabilità emotiva delle mie parole me la sono ben presa ed anche questo editoriale ne è la dimostrazione. Quando si ha una coscienza soprattutto di spirito, passata la marea, ci si siede sulla riva e si inizia anche a ragionare con ponderatezza. Non so se la natura umana sia davvero così cattiva, ma sono ben conscia che oggi, attraverso la virtualità, una persona può essere colpita psicologicamente. Su questo dovremmo riflettere tutti, a partire da me, che da oggi sono più consapevole che esporsi con immagini e parole, potrebbe cortocircuitare con una strana “violenza inesplosa”. Non voglio disquisire sul basso livello lessicale dell’ondata d’odio, mi chiedo però se è giusto che un grande partito di massa non si ponga come tema politico il senso di queste reazione?

Se le reazioni sono di questa natura il rischio di autocensura diventa sul serio molto alto.

A cura di Francescapaola Iannaccone