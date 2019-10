Asd Nuova Salvemini “#IO SONO AMBIENTE #PLASTIC FREE”

La societa’ sportiva ASD NUOVA SALVEMINI comunica che ha deciso di sposare il progetto per la tutela ed il rispetto dell’ambiente. Tutti abbiamo la responsabilità di dover dare il buon esempio, ma ognuno di noi , nel proprio piccolo, deve essere consapevole che il cambiamento è possibile solo se parte dal quotidiano, dalle nostre abitudini di ogni giorno, dall’educazione al rispetto dell’ambiente da trasmettere alle generazioni future. E i bambini sono il FUTURO!.

Così cominciando da e con loro possiamo possiamo sperare in una terra migliore. Noi come scuola calcio cerchiamo di insegnare il rispetto per il compagno di squadra, il rispetto per l’avversario e da oggi anche il rispetto per l’ambiente.

In questo modo possiamo credere che questi bambini saranno adulti migliori!

Venerdì 18 ottobre, ore 18.00 regaleremo ad ogni bambino una borraccia così eviteranno di usare bottiglie di plastica.Inoltre abbiamo aderito alla campagna di sensibilizzazione del ministero dell’ambiente #IO SONO AMBIENTE #PLASTIC FREE.

All’evento, oltre ai nostri bambini, saranno presenti i genitori e alcuni referenti di associazioni ambientaliste.

Noi ci proviamo ma ci crediamo!

A.S.D. NUOVA SALVEMINI