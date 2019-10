Comitato genitori per Foggia in strada per raccolta firme

Il Comitato Genitori per Foggia nato per fronteggiare un grave problema di violenza e vandalismo giovanili che da anni funestano la città, in particolar modo durante il fine settimana, sarà in strada con un gazebo finalizzato alla raccolta firme da inviare al prefetto, il prossimo sabato 19 ottobre.

La raccolta firme chiede maggior controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine.

Il Comitato stazionerà nella zona pedonale, Corso Vittorio Emanuele II fronte civ. 61 (nei pressi della Benetton) il giorno 19 ottobre 2019 dalle ore 10 alle ore 24.