“Comune Manfredonia commissariato per mafia: rabbia e speranza”

“Il Comune di Manfredonia è stato commissariato per mafia. Con questo atto è ufficialmente sancito il fallimento di una classe dirigente che non ha saputo contrastare l’infiltrazione mafiosa all’interno delle stanze della politica manfredoniana.

Per avere maggiori dettagli bisognerà attendere la relazione conclusiva, ma un fatto è chiaro, il connubio tra alcuni esponenti delle passate amministrazioni e noti esponenti della mala vita è cosa concreta e reale.

“Il MeetUp 5 Stelle Manfredonia accoglie la notizia con rabbia, ma anche speranza per la definitiva rinascita della Nostra Città”

Il MeetUp 5 Stelle Manfredonia accoglie la notizia con rabbia, ma anche speranza per la definitiva rinascita della Nostra Città, con un plauso agli organi dello Stato che hanno saputo agire in modo fermo e deciso, certi che il Commissario, con il supporto di tutti i cittadini onesti, saprà condurre Manfredonia, in questi 18 mesi, in una nuova stagione politica dove il bene comune dovrà necessariamente avere la precedenza sul malaffare e gli interessi dei “soliti noti”, a scapito della città.

Il MeetUp 5 Stelle Manfredonia, in questa fase delicata, sarà come sempre presente per garantire il massimo supporto alle Istituzioni ed un totale impegno affinché la Nostra amata Città torni ad essere un punto di riferimento turistico, produttivo, naturalistico, dove valga la pena vivere, quel gioiello che ci è stato regalato e che tutti portiamo nel cuore ovunque andiamo”.

MEETUP 5 STELLE MANFREDONIA