“Concussione”, arrestati Angelo e Napoleone Cera. Indagato Emiliano (F-V)

Si intreccia con l’inchiesta che vede indagato il governatore pugliese Michele Emiliano, quella che stamane ha portato agli arresti domiciliari l’ex parlamentare dell’Udc di San Marco in Lamis (Fg), Angelo Cera, e il figlio Napoleone, consigliere regionale dei Popolari.

Sono accusati di concussione in relazione a presunti illeciti nell’assegnazione di appalti della ‘Sanitaservice’ di Foggia. Gli arresti sono stati disposti nell’ambito del fascicolo principale dell’inchiesta, coordinata dal pm di Foggia, Marco Gambardella, dal quale è scaturito un ulteriore filone, che vede indagati per corruzione il presidente Emiliano e l’assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggeri.

Sia Emiliano che Ruggero sono indagati per corruzione. Secondo l’ipotesi del pm Marco Gambardella, costruita sulla scorta degli accertamenti della Guardia di Finanza, avrebbero ipotizzato di nominare come commissario dell’azienda pubblica Castriota e Corropoli di Chieuti (Fg) -i cui vertici si sono dimessi alcuni mesi fa- una persona indicata dalla politica, violando “i principi di discrezionalità tecnica a cui dovrebbe soggiacere la pubblica amministrazione, non consentendo una comparazione imparziale dei soggetti in gioco”.

FONTE AGI

fotogallery enzo maizzi