Concussione, arrestati Angelo e Napoleone Cera

Bari. Stamani i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari e della Compagnia di San Severo hanno eseguito un’Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Foggia nei confronti di Angelo Cera, ex parlamentare dell’UDC e di Napoleone Cera consigliere regionale dell’UDC, entrambi indagati per il reato di concussione.

I dettagli dell’operazione sanno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 odierne a Bari.

Come riporta l’Ansa Puglia, “Napoleone Cera è indagato insieme al governatore Michele Emiliano e l’assessore regionale al Welfare Salvato Ruggeri nell’inchiesta legata alla nomina del Commissario dell’Azienda per i Servizi alla Persona “Castriota e Corropoli” di Chieuti, in provincia di Foggia”.