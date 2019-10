Foggia all’Opera: in scena 3 capolavori del melodramma

La città di Foggia che ha dato i natali al genio di Umberto Giordano si appresta ad ospitare la stagione lirica 2019 con tre capolavori del melodramma: Carmen di Georges Bizet il prossimo 25 ottobre; Marcella del nostro Giordano il 28 novembre e per concludere con l’immancabile Giuseppe Verdi con Rigoletto il 20 dicembre

La stagione è frutto di un processo di collaborazione tra Foggia, Lecce e Chieti.

Il capolavoro che ha dato vita al “verismo musicale” – a torto o a ragione – Carmen rientra nel progetto di lunga data dal 2017 ormai “Opera in Puglia”, il debutto avrà luogo al Teatro Politeama Greco di Lecce i prossimi 19 e 20 ottobre con la regia del presidente e direttore artistico di Opera in Puglia Giandomenico Vaccari, il quale non ha bisogno di presentazioni e la direzione di Jacopo Sipari da Pescasseroli e un cast vocale di tutto rispetto, il mezzosoprano Annunziata Vestri nel title role, il tenore Rubens Pellizzari darà voce a Don José, il toreador Escamillo affidato al baritono rumeno Stefan Ignat, mentre il soprano brindisino Angela Nisi sarà Micaela. L’orchestra OLES di Lecce e del Salento, il coro Opera in Puglia sotto la guida esperta di Emanuela Aymone.

Totalmente made in Foggia la Marcella di Giordano con protagonista l’orchestra sinfonica del Conservatorio Umberto Giordano sotto la direzione di Marcello Montadelli, il coro del conservatorio Umberto Giordano sotto l’esperta guida di Angelo Ceddia, i costumi della sartoria foggiana Shangrillà di Diego Pecorella. La regia è affidata ad Antoniu Zamfir, le voci di Daniela Schillaci quale Marcella; Giorgio sarà il tenore Max Jota e il baritono Luca Grassi quale Drasco.

Con Marcella prosegue il progetto di rappresentare un’opera all’anno di Giordano totalmente made in Foggia dopo le rappresentazioni di Andrea Chénier e la prima mondiale in tempi moderni di Giove a Pompei nel 2017, in dvd per Classica HD e rappresentata, altresì, a Pompei e a Chieti, e la Fedora dello scorso 2018 già in coproduzione con Lecce.

Da Chieti e dall’Abruzzo verrà rappresentato il Rigoletto, con Leonardo Lopez Limares nel title role, sua figlia Gilda interpretata dal soprano Claudia Nicole Calabrese, Michael Alfonsi darà voce al Duca di Mantova e Annunziata Vestri sarà Maddalena. L’orchestra sinfonica abruzzese guidata da Jacopo Sipari da Pescasseroli, il coro del teatro Maruccino di Chieti sotto la guida del maestro Christian Strarinieri, la regia è affidata al catanese Alessandro Idonea.

L’unione fa la forza…

Alessio Walter De Palma