Inchiesta Asp, Campo “Difficile non dare ragione ad Emiliano”

Dichiarazione del presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Paolo Campo.

“Condividere ciò che afferma il presidente Michele Emiliano rispetto all’indagine che lo riguarderebbe non è un pro forma, perché davvero è difficile non dargli ragione.

Francamente, come consigliere regionale e avvocato, faccio fatica a individuare quale sia la fattispecie di reato ipotizzata.

Come sempre, è doveroso rispettare l’azione della magistratura, in cui ripongo la massima fiducia. Come sempre, mi auguro che l’indagine e i suoi effetti si chiariscano al più presto e il presidente possa dimostrare, come credo fermamente, la sua estraneità ai fatti contestati”.