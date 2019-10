La Corte dei Conti al Comune di Lucera: “Dichiarate il dissesto”

La Corte dei conti ha respinto il ricorso del Comune di Lucera contro la bocciatura del piano di riequilibrio. Il sindaco Tutolo è incredulo: “Non si può mortificare così una comunità che ha fatto dei sacrifici, non capisco perché un Comune senza debiti debba dichiarare il dissesto senza darci la possibilità di provare a riscuotere quei crediti nei tre anni rimanenti di piano”.

L’amministrazione si è insediata nel 2014, Tutolo precisa che “da subito avevano redatto il piano di riequilibrio inviato al ministero dell’Interno e alla Corte dei conti”. Dal 2019 il sindaco è al secondo mandato. Descrive in termini “catastrofici” l’eredità precedente. Passa in rassegna una serie di atti approvati: “Abbiamo noi pagato oltre 16 milioni di euro di debiti pregressi, di fatto azzerandoli, abbiamo 800mila euro all’anno di spesa del personale e mutui in meno”. Elenca altri tagli per fitti passivi, spese di vigilanza, scuola di professioni legali, spese di rappresentanza sono ora prossime allo zero, i gettoni dei consiglieri comunali quasi azzerati. “Abbiamo patito mortificazioni, umiliazioni, sacrifici. Potrei continuare per giorni, ma è inutile. Quel piano pluriennale adottato per ripianare i debiti, contratti da altri, è stato definitivamente bocciato. Dopo 5 anni quel piano pluriennale adottato per ripianare i debiti, contratti da altri, è stato definitivamente bocciato”.

Sulle criticità di cassa dell’ente spiega: “Permane una importante crisi di liquidità dovuta alla mancanza di capacità dell’ente di riscuotere i crediti. Una carenza di liquidità vecchia di almeno 10 anni certificata dalla stessa corte dei conti. Abbiamo oltre 20 milioni di euro di crediti che non riusciamo a riscuotere. Questo è il motivo per il quale ci viene chiesto di dichiarare il dissesto”.

Nell’ attesa delle motivazioni, non ancora pervenute, Tutolo illustra come si procede: “Non si scioglie il consiglio comunale, con la dichiarazione di dissesto si insediano 3 commissari che dovranno occuparsi dei debiti pregressi, i tributi sono già al massimo dal 2011, né possiamo licenziare in quanto siamo sotto organico al Comune. Sarà molto limitata la spesa corrente, per esempio io avevo molto investito sul turismo anche a Natale, così ti tarpano le ali, per me è profondamene ingiusto”. I commissari resteranno insediati per qualche mese, la dichiarazione di dissesto vale per 5 anni.