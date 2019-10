San Severo. Bubba referente Consulta Associazioni

Con proprio atto, il Sindaco avv. Francesco Miglio, sentiti gli Assessori avv. Celeste Iacovino, avv. Simona Venditti e Felice Carrabba, che seguono rispettivamente le deleghe alla Cultura, alle Politiche Sociali ed all’Ambiente, ha nominato l’ing. Antonio Giuseppe Bubba Referente della Consulta delle Associazioni di San Severo.

Il prof. Bubba, nel corso del suo lungo impegno in ambito scolastico, quale Docente, si è distinto nella realizzazione di progetti di alto profilo culturale. Notevole anche il suo apporto nella sfera sociale, dove ha promosso azioni di sostegno a favore delle classi più deboli della comunità.

Al neo referente della Consulta delle Associazioni, che avrà funzioni di raccordo tra A.C. e Consulta in vista del rinnovo del consiglio direttivo della stessa, il cui mandato è scaduto da alcuni mesi, il Sindaco ha chiesto in maniera particolare di: curare i rapporti istituzionali tra il Comune di San Severo e gli Organi rappresentativi della Consulta delle Associazioni; collaborare con il Comune di San Severo al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e la sostenibilità della programmazione progettuale; coordinare l’azione di governance tra gruppi di lavoro impegnati in azioni comuni; verbalizzare le riunioni.

Si precisa che l’attribuzione del titolo di Referente della Consulta delle Associazioni non può comportare l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva, ma deve tradursi in attività eminentemente collaborativa. L’incarico non prevede compenso per cui nessuna spesa è a carico del bilancio comunale.