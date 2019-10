Scioglimento Manfredonia. Romani “Provvedimento che fa male ma si potrà ripartire”(vd)

Manfredonia, 17 ottobre 2019. “Mi dispiace parlare di mafia collegata a Manfredonia, ma le risultanze finali della commissione d’indagine, confermate dal Prefetto, Ministero e dal Consiglio dei Ministri, sono quelle che hanno determinato lo scioglimento del consiglio“.

Lo ha detto nel pomeriggio a StatoQuotidiano l’avvocato Cristiano Romani, già capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Manfredonia.

“Doppio scioglimento? Una situazione paradossale che poteva accadere solo a Manfredonia”

“Era stato già determinato lo scioglimento del Consiglio comunale, in seguito alle dimissioni di fine maggio 2019 del sindaco Riccardi. Dunque – dice Romani -, non ci sarà neanche la possibilità di un ricorso dei componenti del Consiglio presso i tribunali di competenza, e nè sembra plausibile l’ipotesi che l’attuale Commissario Piscitelli provveda in tal senso”.

“Ecco quali sono gli effetti determinati dallo scioglimento del Consiglio comunale per l’interdittiva”

“Con l’inserimento della commissione prefettizia vengono fermate le varie attività dell’Amministrazione, con il Commissario referente di ogni atto, anche di livello dirigenziale. Con l’interdittiva c’è possibilità di un blocco di ogni attività per persone per le quali è emerso un collegamento con esponenti della criminalità, di dubbia eticità. Non ci saranno misure cautelari, che sia chiaro. Ci sarà ipoteticamente un’interdittiva che colpirà quanti avranno avuto un legame con esponenti o referenti della criminalità, ad esempio. Danni erariali? Possibili ma non derivanti dall’interdittiva stabilita dal Consiglio dei Ministri”.

“Come Forza Italia non ci sentiamo responsabili di nulla, abbiamo votato contro tutti gli atti di dubbia attendibilità”

“Come opposizione in Consiglio comunale, come Forza Italia non ci sentiamo responsabili di nulla, abbiamo monitorato, controllato, abbiamo esaminato ogni atto, abbiamo votato contro ogni provvedimento di dubbia attendibilità”, dice ancora Romani, che è stato anche presidente della Commissione bilancio in Comune. “I consiglieri comunali di Forza Italia erano lì, e hanno abbandonato l’aula consiliare in numerose occasioni”.

“I settori sotto la lente d’ingrandimento nelle analisi della Commissione d’indagine? Ambiente, rifiuti, bilancio”.

“Come si riparte? Con 4/5 punti programmatici: defiscalizzazione delle aree cittadini per il rilancio delle attività produttive; la tassa di soggiorno per il rilancio del turismo; attivare il baratto sociale, attivandosi magari con il Tribunale di Foggia per la forza lavoro; attivazione di mini cantieri; pagamento di parcheggi deputati alla rifacimento del manto stradale”.

“Ci sarò tra 18 mesi, dopo la fase Commissariale? Oggi sono a disposizione della Comunità, vedremo: l’interdittiva aprirà scenari apocalittici e praterie di voti che fino ad ora erano congelati“.

