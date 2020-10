Al volante, urta auto in sosta e aggredisce i CC: arrestato nel Foggiano

Foggia, 17 ottobre 2020. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cerignola hanno arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale un 26enne rumeno, già noto alle forze dell’ordine. Giovedì notte, a Stornarella, il 26enne, al volante di una Jaguar X-Typ, con manovre pericolose, ha urtato varie autovetture in sosta, andando infine ad impattare contro un marciapiede, fortunatamente senza ferire sé stesso o altre persone.

Quando i Carabinieri sono intervenuti per identificarlo, l’uomo, per sottrarsi al controllo, li ha minacciati ed aggrediti con calci e spintoni. I militari lo hanno bloccato con l’utilizzo dello spray urticante in dotazione e lo hanno dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 26enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari ad Orta Nova.