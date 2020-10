Caso di Covid al Liceo Scientifico Volta, scuola chiusa per sanificazione

Chiuso oggi per sanificazione il liceo scientifico Volta, lunedì si riprende. Ieri si è saputo di un caso di positività al Covid di un docente, dunque la dirigenza si è attività per le operazioni di oggi: “La scuola è il luogo più sicuro di tutti, dove si rispettano i protocolli da quando entrano nel cortile con la mascherina fino a quando escono- dice la dirigente dell’istituto Gabriella Grilli. Noi abbiamo attivato moduli per ogni classe, valgono per due giorni, alternativamente, in presenza e con la Dad, era l’unica soluzione, non avendo tante classi a disposizione. L’emergenza sta mettendo a dura prova la capacità organizzativa delle scuole anche perché che c’è un effetto domino spaventoso, i docenti insegnano in più classi, quindi bisogna fermare il caso specifico, i consigli di classe, riorganizzare tutto, sanificare in attesa del prossimo Covid”.

Circa la possibilità di chiudere gli istituti: “Non lo so, è una domanda cui è difficile rispondere, credo che se dovesse continuare il contagio in maniera esponenziale la Dad è l’unica soluzione, per cui siamo attrezzatissimi dato che da marzo abbiamo cominciato”. In ogni caso si riprende lunedì. La dirigente, per quanto riguarda l’uso della mascherina in classe da seduti, ha consigliato di tenerla: “Siamo in attesa dei banchi monoposto che ancora non sci sono, né al Volta né alla scuola Leopardi dove tengo la reggenza. Ripeto la scuola è un luogo sicuro, il problema è fuori. Riguardo al fatto che la scuola sia anche socializzazione è vero, ma molti ragazzi in questo periodo sono più impauriti, timorosi e fra loro isolati”.