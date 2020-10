COVID, per Regione Manfredonia fascia rossa, Prefettura ritarda. Sospese attività classi scuola

Manfredonia, 17 ottobre 2020. Sospensione delle attività didattiche per altre 4 classi (“1CM – 3AM – 4CM – 5CM”) dell’I.P.E.O.A. “MICHELE LECCE” – Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Indirizzi – “Enogastronomia” – “Servizi di sala e di vendita” – “Accoglienza turistica”, sede associata di Manfredonia. E’ quanto si legge in un provvedimento di urgenza, con data 16.10.2020, a firma del dirigente scolastico Prof. Luigi Talienti.

Sempre ieri StatoQuotidiano aveva pubblicato, in anteprima, la sospensione delle attività in 3 classi della stessa sede associata di Manfredonia dell’I.P.E.O.A. “Michele Lecce”. Il provvedimento rientra nelle misure precauzionali, “nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in atto, dovuta alla diffusione del contagio da Covid-19“. Il dirigente del citato istituto scolastico cita una comunicazione dell’Asl Foggia del 16 ottobre 2020.

Intanto, prosegue (come dall’inizio dell’emergenza sanitaria, febbraio 2020) l’alternanza dei dati sulle positività attuali registrate nell’area di Manfredonia. Per la Regione Puglia, in base al giornaliero bollettino epidemiologico regionale, l’area sipontina è nella fascia rossa (“NON ZONA ROSSA” ma fascia rossa: “over51 casi di attuali positivi”) dallo scorso 15 ottobre 2020 a ieri.

Ecco invece i dati comunicati ieri dalla Prefettura di Foggia al C.O.C. territoriale “Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 14/10/2020 risultano 124 di cui 43 positivi”.