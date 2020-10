“Ecco dove tanti manfredoniani buttano i rifiuti: bestie!”

Manfredonia, 17 ottobre 2020. Il post sui social delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia denuncia ancora una volta, ciò che già in passato fu denunciato e segnalato alle autorità competenti, la situazione di degrado ambientale che si è creata nei pressi dell’area mercatale e il Palasport scaloria di Manfredonia, a causa dell’inciviltà di molti cittadini.

Che la situazione di degrado e di abbandono dovesse persistere, in una zona abbastanza frequentata e non tanto decentrata dal centro abitato, è senza precedenti. Dopo le numerose segnalazioni, non sono stati presi provvedimenti in merito, abbandonando la zona al suo destino.

Aggiunge Manzella: la carenza di un interessamento e controllo costante delle Istituzioni a ciò preposte, la mancanza di illuminazione e impianti di videosorveglianza, sta aggravando la situazione ambientale creatasi, con tutti i rischi che possono subentrare per la salute pubblica. (NOTA STAMPA)