Foggia, Covid in neonato di 10 giorni: “Sottovalutata la contagiosità dei bambini”

Foggia, 17 ottobre 2020 – Un importante studio nato dalla collaborazione tra Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata, con sede a Foggia e l’ente ecclesiastico Ospedale generale regionale “F. Miulli” stato pubblicato lo scorso 17 settembre sulla rivista scientifica internazionale IDCases dal titolo: “Sars-CoV-2 isolation from a 10-day-old newborn in Italy: a case report”. Tale studio descrive l’evoluzione di COVID-19 in un bambino di 10 giorni. La madre ha sviluppato la malattia subito dopo il parto e quindi si può escludere una trasmissione verticale. L’isolamento di virus in coltura cellulare indica che la carica virale del neonato era piuttosto alta, ma è non stato osservato un decorso grave della malattia.

Il documento ha evidenziato il possibile ruolo dei neonati e dei bambini nella diffusione della malattia. Non è ancora chiaro perché i bambini, e in particolare i neonati, siano meno suscettibile al COVID-19 rispetto agli adulti, nonostante le infezioni virali siano molto più frequenti dall’infanzia in poi. Un’ipotesi è relativa alle vaccinazioni che vengono effettuate nel prime settimane di vita e che favorirebbero un aumento di un’immunità aspecifica correlata ad un aumento di anticorpi o di altri fattori non ancora noti.

Uno dei motivi per cui il bambino non sviluppa forme gravi di la malattia potrebbe essere dovuta al fatto che il sistema immunitario dei bambini non è affatto maturo e quindi probabilmente non è ancora in grado di iniziare la tempesta di citochine che si verifica nell’infezione da COVID-19 degli adulti.

Il neonato, evidenzia lo studio, ha quasi certamente contratto Sars-CoV-2 da uno membro della famiglia, presumibilmente la nonna paterna che, molto probabilmente era infettiva nei giorni successivi al parto, quando lei è andata a visitare il neonato a casa sua. Questo caso richiede una riflessione sulle potenzialità della trasmissione da neonati e bambini che, forse è spesso sottovalutata.

Inoltre, secondo tale studio, alcuni comportamenti tradizionali di Popolazione italiana e in particolare del Sud Italia, dove si trova consuetudine visitare i neonati nei giorni immediatamente in seguito al ritorno a casa, può amplificare la trasmissione di SarsCoV-2 da bambini infetti sconosciuti. In effetti, i neonati che vivono all’interno dell’ambiente domestico possono diffondere grandi quantità di virus e portare ad alti livelli di contaminazione, tanto da essere pericoloso per chiunque entri in contatto con loro.