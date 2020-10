Manfredonia C5 convincente in trasferta, in rimonta batte il Futsal Capurso

Manfredonia, 18 ottobre 2020. Torna in campo, dopo otto mesi di inattività, il Manfredonia C5, per la sua prima gara ufficiale della stagione sportiva 2020/2021, nel campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5, battendo meritatamente, in rimonta ed in trasferta il Futsal Capurso con il risultato di 3 a 6 e capitalizzando, conseguentemente, i primi tre punti in classifica.

Monsignori si affida al quintetto: Lupinella Boutabouzi, Crocco, Martinez e Gaku.

Primi sette sette minuti di gioco con le squadre che si studiano, con prevalente possesso palla del Manfredonia C5 che prova con alcuni tiri in porta, tra cui quello di Riondino che al 5° minuto colpisce il palo.

Al 9° minuto, rapida azione di contropiede del Capurso con De Mola che trafigge con un fendente Lupinella, per la prima rete del Capurso.

Il Manfredonia C5, incassa il colpo e fatica a prendere le misure all’avversario che gioca soprattutto sulle rapide ripartenze con due autentiche spine nel fianco: De Mola e Mazzilli.

Al 13° raddoppia il Capurso con il solito De Mola bravo ad inserirsi tra le linee e trafiggere Lupinella. Poi è il Manfredonia C5 che, nonostante i due goal di svantaggio, riordina le idee e sino al termine della prima frazione di gioco impone il proprio ritmo agli avversari con diverse conclusioni a rete, con Boutabouzi che alza per Sampaio, il cui tiro viene respinto da Di Ciaula. Al 16° e 17° è Sampaio, propositivo ma a consuntivo, ancora poco lucido sotto rete, che tenta due conclusioni, la prima con il pallone che sfiora il palo e la seconda parata da Di Ciaula.

Ci provano senza successo Sciagliano e Raguso ma nulla cambia sino al suono della sirena che manda le squadre negli spogliatoi per l’intervallo. Si torna in campo per la seconda frazione di gioco, i ragazzi di Mister Monsignori, evidentemente redarguiti negli spogliatoi, alzano il ritmo, rispetto alla prima frazione di gioco, con rotazioni rapide ma subiscono a freddo il goal di Lestingi al 2° minuto della ripresa. Il goal del 3 a 0, una autentica doccia fredda per chiunque ma non per il Manfredonia C5 che cancella lo schock ed al 3° accorcia le distanze con la sua prima rete stagionale siglata da Jouad Boutabouzi.

Al 4 del secondo tempo, arriva la svolta della partita, rappresentata dalla espulsione di uno dei giocatori piu in forma e carismatici del Capurso, tale De Mola, autore peraltro di due reti, decretata dal direttore di gare per somma di ammonizioni.

Con il Capurso in 4 uomini, arriva il secondo goal per il Manfredonia C5, siglato da Marco Scigliano al 4° ed al 6° arriva il goal del pareggio con Mattia Raguso.

Ancora 14 minuti da giocare con il vantaggio Capurso annullato ma è la squadra di Monsignori che impone sino al termine un predominio territoriale vistoso, con gli avversari schiacciati nella loro metà campo che subiscono il maggior tasso tecnico della formazione ospite agevolata in questo da una panchina lunga e di qualità.

Al 7°, puntata di Crocco ma è di Ciaula show che gli nega la gioia del goal.

Al 11° è Riondino che dopo aver saltato l’avversario prova una conclusione a rete ma il suo tiro impatta sul legno. Pochi secondi dopo, altra traversa ma questa volta la colpisce Martinez con un grande tiro.

Al 13° passa in vantaggio il Manfredonia C5 con Mattia Raguso che sigla la rete del 3 a 4 .

Il Capurso tenta la carta del portiere di movimento, evidentemente con la speranza di poter accorciare lo svantaggio ma di contro, subisce un uno due micidiale, con Scigliano che va in rete al 15°e 16°, per il 3 a 6 in favore del Manfredonia C5 che sino alla sirena gestiste il possesso palla per capitalizzare la sua prima ed importante vittoria stagionale.

Antonio Castriotta