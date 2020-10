Manfredonia, “Il Collegio”: Giulia Scarano si presenta in un nuovo video

Manfredonia 17 ottobre 2020 – La parlata foggiana velocissima di Giulia, 14enne di Manfredonia, è irresistibile. Ha sempre un argomento di cui parlare, è competitiva, ama stare al centro dell’attenzione e distinguersi. La sua frase ricorrente è «vi presto un po’ di personalità». La simpatia è il suo forte e non sta mai zitta… In casa non collabora ed è soprannominata “la contessina” perché «il divano – ammette Giulia – è il mio habitat naturale». Sono due anni che non dorme pensando alla sua partecipazione a “Il Collegio”. Il sogno sta per diventare realtà!

