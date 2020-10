Matera, Ater reinveste 8,4 mln per alloggi di edilizia residenziale

Matera, 17 ottobre 2020. Si chiama “Programma di reinvestimento Ater. Approvazione del Piano annuale 2020 e presa d’atto del Programma biennale 2020/2021 dell’importo derivante dalle vendite degli alloggi e dalle economie derivanti di manutenzione Ater(agenzia territoriale edilizia residenziale) di Matera”. La delibera di Giunta regionale del 10 settembre 2020 è stata discussa nella terza Commissione consiliare(Attività produttive Territorio Ambiente) convocata dal presidente Quarto (Bp) con l’audizione dell’amministratore unico dell’Ater di Matera, avv. Lucrezia Guida, accompagnata dal responsabile dell’Ufficio tecnico ing. Pasquale Lionetti.

Guida ha rilevato,tra l’altro, come le scelte riguardanti gli interventi in essere, vedi Irsina e Matera, sono state dettate dall’urgenza e non certo dalla discrezionalità. ” Dinanzi a sgomberi in atto — ha precisato– non si poteva tergiversare. Interventi vincolati, dunque, ma che di certo non escludono, come si evince dal quadro complessivo dei Piani di reinvestimento per il 2020 e per il 2021, una programmazione a più ampio respiro per migliorare l’abitabilità nell’intera provincia, dando seguito alle varie richieste giunte all’Ater. Punto fermo — ha rimarcato Guida,dando certezza circa il trasferimento alla Commissione delle graduatorie comunali– resta la proroga al 31 dicembre 2021 per poter procedere in modo ponderato e fruibile agli acquisti degli immobili”.

Il dirigente Lionetti ha ribadito come “parte degli interventi effettuati o in via di attuazione sono eredità del passato, retaggio di un fabbisogno abitativo accumulatosi nel corso degli anni , quindi, rinvenienti dalle passate gestioni, senza tralasciare il giusto riferimento a scelte di fatto, operate in virtù della disponibilità e in alcuni casi anche della titolarità dell’area che hanno favorito la progettualità cantierabile. Tutti i Comuni– ha anche esplicitato Lionetti– hanno graduatorie che restano in vigore per quattro anni ed in questo periodo di tempo che si cerca di soddisfare le richieste, dando concreta attuazione al fabbisogno abitativo”.

Parere favorevole a maggioranza sul provvedimento con il sì di Quarto (Bp), Baldassarre (Idea), Sileo eAliandro (Lega), Acito e Bellettieri (Fi). Astenuti i consiglieri Braia (Iv), Cifarelli (Pd) e Carlucci (M5s).

Il Piano annuale 2020 prevede l’intervento di demolizione e ricostruzione di 24 alloggi di Erp sovvenzionata nel comune di Irsina alla via Lamarmora con un finanziamento complessivo necessario di euro 3.500.000,00 “ finanziamento quota Ater euro 600.000,00; nuova costruzione di 6 alloggi di Erp sovvenzionata nell’ambito del Borgo La Martella nel comune di Matera con un finanziamento complessivo di euro 1.048.642,30; nuova costruzione di 9 alloggi di Erp sovvenzionata nel comune di Policoro in via Puglia con un finanziamento complessivo di euro 1.232.279,30; nuova costruzione di 50 alloggi di Erp sovvenzionata nel comune di Matera Lotto 2 e costruzione di 10 alloggi con un finanziamento complessivo di euro 1.074.446,56; manutenzione, recupero ed urbanizzazioni per un finanziamento di euro 150.000,00; completamento sistemazioni e collegamento urbanizzazioni a servizio di fabbricati di Erp sovvenzionata ubicati in via Ofanto e via Adige “ Borgo La Martella “ Matera con finanziamento di euro 238.936,32; consolidamento fabbricato nel comune di Montalbano Jonico alla via Savona 7-8 oggetto di ordinanza di sgombero per un finanziamento complessivo di euro 100.000,00; recupero di 7 alloggi nel comune di Aliano di cui all’Accordo di programma del 24.7.2012 del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile per un finanziamento quota Ater di euro 407.195,04.Il totale del Piano annuale 2020 ammonta ad euro 4.851.499,52.

Il Piano annuale 2021 prevede la nuova costruzione di 50 alloggi di Erp sovvenzionata nel comune di Matera Lotto 3 costruzione di 24 alloggi con un finanziamento di euro 2.817.113,93; manutenzione, recupero ed urbanizzazioni con finanziamento pari ad euro 200.000,00; manutenzione straordinaria ai fabbricati di proprietà ed in gestione dell’Ater siti nei Comuni della provincia per un finanziamento complessivo di euro 600.000,00.

Il totale del Piano annuale 2021 ammonta ad euro 3.617.113.93. L’importo complessivo del Piano pluriennale 2020-2021 di euro 8.468.613,45.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 17 ottobre 2020.