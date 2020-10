Napoli uno spettacolo: Lozano-show, Atalanta travolta 4-1

(GAZZETTA DELLO SPORT). Una botta di (ulteriore) autostima per il Napoli, una botta di umiltà per l’Atalanta, arrivata al San Paolo da capolista a punteggio pieno: il 4-1 finale dà perfettamente l’idea di una partita che non è stata una partita. E rilancia le ambizioni del Napoli, senza ridimensionare, ma rinviandole a nuovi test, quelle dell’Atalanta. Troppa superiorità da parte della squadra di Gattuso, perfetta nel primo tempo e tutto sommato saggia nella ripresa; troppo brutta per essere vera, soprattutto nei primi 45’, quella di Gasperini. Se è stata solo una giornata no, lo è stata in tutto: atteggiamento (al contrario del Napoli), lucidità, fluidità di gioco, fase difensiva, errori singoli (in particolare dei centrali, appunto). (La Gazzetta dello Sport)