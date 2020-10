Peschici, autopsia Mastromatteo prevista per lunedì

Peschici, 17 ottobre 2020- (retegargano) L’autopsia sul corpo di Michele Mastromatteo sarà eseguita lunedì prossimo. Sarà effettuato an­che un esame da parte del Ris di Roma sulle larve ritrovate sul cadavere che aiuterà gli investigatori a stabilire con certezza l’epoca e il luogo della morte, e se questo corrisponde al luogo del ritrovamento del corpo. Mastromatteo aveva un precedente pe­nale per droga risalente a dieci anni fa. Gli investigatori al momento non escludono alcuna pista. Intanto, come già rilevato, c’è un indagato nelle indagini sulla morte del 47enne di Peschici. Si tratta – a quanto si apprende – dell’ami­co di Mastromatteo, un peschiciano di 40 anni che era con lui la sera della scomparsa. L’ipotesi di reato è di omicidio volontario e occultamento di cadavere (retegargano)