San Severo, cane rinchiuso senz’acqua e cibo: denunciato

San Severo, 17 ottobre 2020 – Gli Agenti della Polizia Locale in un intervento congiunto con il Servizio Veterinario ASL FG SIAV AREA A – AREA C hanno effettuato il sequestro penale di un cane meticcio di piccola taglia, presso una privata abitazione per maltrattamento di animali. L’intervento è stato eseguito con la collaborazione della sezione ENPA Onlus San Severo .

Gli agenti della Polizia Locale, unitamente ai medici veterinari dell’Asl Foggia del SIAV Area A e C, hanno rinvenuto il cane in stato di grave sofferenza e incuria, peraltro anche in pessime condizioni sotto il profilo igienico e degli spazi fruibili. Difatti, al momento dell’ispezione, il cane era rinchiuso in una cassetta di plastica per ortofrutta senza acqua e cibo. Per la violazione all’art. 544 ter C.P. (maltrattamento animali), è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria la proprietaria e detentrice del cane. Il cane dopo essere stato oggetto di prime cure da parte dei medici veterinari è stato affidato in custodia giudiziale all’associazione Onlus ENPA San Severo presso il rifugio “Giardino dei Ciliegi”.