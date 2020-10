Stabilimento di Manfredonia premiato a Rimini (VIDEO)

Rimini, 17 ottobre 2020 – (MondoBalneare) Anche quest’anno la fiera Sun, tenutasi dal 14 al 16 ottobre a Rimini per la 38^ edizione, ha ospitato le premiazioni di Best Beach, gli oscar degli stabilimenti balneari italiani organizzati da Mondo Balneare per il quinto anno consecutivo. A dominare nella categoria “Best Beach Bar”, dove si sono iscritti gli stabilimenti balneari più all’avanguardia nel settore del food & beverage, sono stati il Rilcado Beach di Chiatona (Puglia, 16.470 voti), La Roca Solarium Beach di Manfredonia (Puglia, 15.092 voti) e il Sunset Beach Club di Palmi (Calabria, 2.688 voti). Infine nella categoria “Best Italian Beach”, dedicata ai tradizionali stabilimenti balneari all’italiana, ha vinto per il terzo anno consecutivo il Cala San Giovanni di Polignano a Mare (Puglia, 3.206 voti), seguito dal Lido Pantarei di Torre Mileto (Puglia, 1.509 voti) e dal Lido Montenuovo Beach di Pozzuoli (Campania, 811 voti) (MondoBalneare)