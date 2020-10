Tris del Brescia. Lopez parte bene

Il Brescia centra la prima vittoria in campionato. La squadra di Diego Lopez batte il Lecce dell’ex Eugenio Corini 3-0. Protagonista della serata Emanuele Ndoj autore di una doppietta. Primi tre punti per i lombardi, primo ko dei salentini. Brescia in vantaggio al 9′ grazie ad una bella azione corale rifinita da Aye’ e conclusa da Ndoj. Per l’albanese ottimo ritorno da titolare. Il raddoppio arrivava nella ripresa, al 22′: grandissima l’esecuzione di Ndoj a mettere palla nel sette girandosi in un fazzoletto in area di rigore. E nel finale ecco il sigillo di Aye’, al suo primo gol in Italia. Ottima prova di Tom Van De Looi lanciato nella mischia a dirigere il traffico e a dare equilibrio alla manovra. Nel Brescia da sottolineare la prova di Sabelli. Per il Lecce serata no di molti giocatori e ritorno amaro in terra bresciana di Corini. Da sottolineare il gol del possibile 1-1 annullato per fuorigioco a Meccariello. (lega serie b)