Statoquotidiano.it, Foggia, 17 ottobre 2021. Violento incidente stradale poco fa su via Camporeale a Foggia. Ad entrare in collisione una Alfa ed una Peugeot. Fortunatamente per i due feriti sembra nulla di grave. Sul posto ambulanza del 118 e Polizia Locale. Si attendono aggiornamenti sul caso.