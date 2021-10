(foggiatoday). Al porto di Manfredonia attracca ‘La belle dell’Adriatique’. Per la giornata di oggi, circa 200 turisti a bordo della nave da crociera saranno a spasso sul Gargano, molti americani raggiungeranno Monte Sant’Angelo in bici.

L’attracco della nave rappresenta il ‘battesimo operativo’ deil nuovo terminal del Porto di Manfredonia, realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale nell’ambito del progetto Themis. La nave ha attraccato presso la banchina Molo Ponente.

A bordo 94 componenti dell’equipaggio e 170 passeggeri (per lo più statunitensi), molti dei quali trascorreranno la giornata in escursioni sul territorio. “La Belle de l’Adriatique’ può ospitare fino a 197 passeggeri e 48 membri dell’equipaggio. Durante le crociere – spiegano dall’Autorità di Sistema Portuale – i viaggiatori sono suddivisi in 99 camere, una delle quali è riservata alle persone a mobilità ridotta”.

“Come suggerisce il nome, la nave porta i passeggeri alla scoperta delle coste dell’Europa meridionale in diverse tappe: la nave percorre così le coste croate, greche e italiane, ma effettua anche escursioni nelle acque di Malta, Cipro, Israele e Montenegro. La nave ripartirà questa sera alle 20.00, alla volta del Porto di Bari.

Il presidente dell’Adspmam Ugo Patroni Griffi e il comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, Giuseppe Turiano, hanno accolto l’equipaggio de ‘La Belle de l’Adriatique’ e il comandante, Leo Stanic