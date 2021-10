“La cosa che chiamiamo mafia”, dibattito sugli intrecci fra politica e malaffare

Stato Quotidiano, 17 ottobre 2021. “Grazie all’iniziativa dell’Attacco, venerdì 22 ottobre si affronterà, per la prima volta in modo serio (e non con slogan), in un dibattito pubblico (e non sui social), il tema dello scioglimento del Comune di Foggia per infiltrazioni mafiose”.

Lo scrive sui social l’avvocato Michele Vaira, fra i relatori dell’incontro, organizzato dalla testata giornalistica. “La cosa che chiamano mafia”, che si terrà venerdì 22 ottobre presso l’auditorium Santa Chiara. Il dibattitto sarà moderato dal direttore de l’Attacco Piero Paciello.

“Da diversi (e forse contrapposti) punti di vista, si cercherà di capire quali sono i veri rapporti tra la mafia, la politica, l’amministrazione e la cittadinanza”, prosegue Vaira.