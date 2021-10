Stato Quotidiano, 17 ottobre 2021. Ieri il Link Foggia ha preso parte alla manifestazione nazionale “Mai più fascismi” indetta dalle organizzazioni sindacali dopo l’attacco di matrice fascista che ha colpito la sede della CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro nel pomeriggio di sabato scorso .

“Eravamo 200 mila in piazza a Roma- commentano i partecipanti- per chiedere con forza lo scioglimento delle formazioni neofasciste e nostalgiche del ventennio mussoliniano, le quali da sempre sono nemiche dei diritti e della libertà. Come studenti e studentesse antifascist*, eravamo ieri in piazza anche per chiedere con forza al Governo e al Parlamento un piano di uscita dalla crisi pandemica – condiviso con le organizzazioni sociali- che promuova lavoro dignitoso e sicuro, istruzione gratuita e di qualità, sostegno al reddito, supporto all’emancipazione e al lavoro giovanile e femminile. Soltanto con delle risposte serie e lungimiranti su questi temi il paese potrà tornare a guardare al futuro con speranza”.

“Oggi e sempre dalla parte delle Organizzazioni antifasciste e democratiche del nostro Paese, che quotidianamente si oppongono a chi, in maniera fascista e violenta, strumentalizza i bisogni della popolazione per mettere in discussione le basi del nostro sistema costituzionale”.