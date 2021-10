Zeman: “Il risultato va bene, non la prestazione” (VIDEO)

(calciofoggia1920). “Oggi, sicuramente, è andato meglio il risultato e non la prestazione. Occorre essere più convinti e serve continuità. Si poteva fare di più e meglio”.

Mister Zeman non nasconde l’insoddisfazione per la prova dei suoi ragazzi anche se, porta comunque tre punti. Poi l’obiettivo si sposta sul derby: tra tre giorni è già Bari-Foggia: “Ovviamente proveremo a fermare la corsa dei biancorossi, ma se fanno punti vuol dire che stanno bene in salute”.

Area Comunicazione Calcio Foggia 1920

“Abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale ma dopo il gol è andata meglio e siamo riusciti a creare di più”. Garattoni, nonostante la vittoria, fa autocritica nel post gara con il Monopoli. Sul derby di mercoledì con il Bari non ha dubbi: “È la partita più importante del campionato e stiamo lavorando per prepararla. Mi dispiace che non ci saranno i tifosi”.

