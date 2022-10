Esercitazione per guerra nucleare Nato in Puglia: la Russia invia altre navi

FOGGIA, 17/10/2022 – La flotta russa torna a rafforzare la sua presenza nel Mediterraneo. Due navi da guerra provenienti dal Baltico hanno attraversato ieri Gibilterra. Si tratta delle corvette Stoikiy e Soobrazitelnyy.

A 🇵🇹 @MarinhaPT está a acompanhar a passagem de dois navios militares 🇷🇺 ao largo da costa 🇵🇹. As corvetas 🇷🇺 da Classe Steregushchiy II, nomeadamente a FFG-545 Stoykiy e a FFG-531 Soobrazitelnyy, estão de passagem por águas 🇵🇹, provenientes do Mar do Norte. pic.twitter.com/mZQzIWtJ3Y — Defence 360° (@Defence360) October 15, 2022

Sono più piccole e meno potenti delle due unità che si sono ritirate a inizio settembre, ma molto più moderne: sono state progettate per renderle meno visibili ai radar e dispongono di missili antinave e anti-aerei di ultima generazione.

In più hanno un sonar integrato per la ricerca dei sottomarini. L’ingresso delle corvette – come ha rivelato il sito Itamilradar – è stato monitorato dagli aerei americani decollati da Sigonella. Obiettivo della spedizione russa sembra essere quello di spiare la nuova esercitazione dell’Alleanza Atlantica “Neptune Strike”, che comincerà oggi tra Adriatico e Ionio. Per questo wargame la portaerei statunitense George Bush e la sua scorta sono passati sotto il comando diretto del quartiere generale Nato di Napoli.

Fonte: nato

Le manovre coinvolgeranno navi, sottomarini e jet di più Paesi simulando minacce provenienti da Est nell’area dei Balcani e delle coste del Mar Nero. Le operazioni delle squadriglie avverranno in parte nelle stesse zone dell’alto Adriatico dove, sempre da domani, prenderà il via un’esercitazione ancora più delicata: la “Steadfast Noon”, che servirà per dimostrare la capacità dell’Alleanza atlantica di condurre raid con le armi nucleari tattiche dislocate in Europa, anche se non verranno utilizzati ordigni reali.

Fonte: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

In questo caso saranno coinvolti i caccia F16 americani di Aviano (Pordenone) e i Tornado italiani del Sesto Stormo di Ghedi (Brescia). Coinvolta anche la base Amendola di Foggia. Insomma, siamo alla vigilia di una settimana che vedrà acque e cieli del Mediterraneo affollati di mezzi militari impegnati a sfidarsi in duelli virtuali, ribadendo come questo mare sia diventato il secondo fronte del braccio di ferro tra Russia e Occidente scatenato dall’invasione dell’Ucraina. (repubblica)