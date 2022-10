Giudice di Pace di Manfredonia, Molo 21: “Una criticità ancora presente!”

È ormai noto che, da ottobre 2021, l’ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia è sprovvisto della figura del “funzionario di cancelleria”, in virtù del pensionamento del precedente funzionario e ciò ha causato rinvii lunghissimi per le udienze previste e gravi disfunzioni per i professionisti coinvolti e soprattutto per i cittadini, i quali sono ancora più soggetti all’irragionevole durata del processo.

Siamo consapevoli che la soluzione deve essere condivisa anche con gli altri comuni limitrofi, ovvero i Comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo, Zapponeta e Isole Tremiti, ma ciò non può giustificare un ritardo che ormai compromette l’efficienza dell’Ufficio stesso, tale per cui qualcuno, anche tra gli operatori del diritto, inizia a immaginare che sia meglio sopprimerlo in queste condizioni. Invitiamo, pertanto, l’Amministrazione comunale di Manfredonia a porre in essere tutte le azioni utili per risolvere tale criticità che ormai è divenuta intollerabile e comporta un aumento della distanza tra la giustizia e i problemi dei cittadini”.