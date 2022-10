I maestri della scuola di musica UMPF alla Scuola Media Mozzillo

MANFREDONIA (FOGGIA), 17/10/2022 – Sabato 15 ottobre si è tenuta nel cortile della Scuola Media Mozzillo una entusiasmante lezione concerto a cui hanno partecipato le classi prime della Scuola Media Mozzillo e le classi quinte della Scuola Elementare Croce.

Un bel momento di aggregazione, socializzazione e inclusione in cui i maestri della scuola di musica UMPF (Una Musica Può Fare) Bottalico, Zambino e Notarangelo hanno coinvolto alunni e genitori per augurare “in musica” un buon anno scolastico ai ragazzi di quinta che tra qualche mese spiccheranno il volo verso la Scuola media e ai ragazzi che hanno iniziato proprio un mese fa questo importante percorso. L’evento, nato nel solco del tradizionale impegno che l’Istituto ha sempre profuso in campo musicale, si deve alla passione e alla competenza della Prof.ssa Emanuela Prota, che insieme a tutti i docenti della scuola, è fermamente convinta che la musica non solo può veicolare messaggi positivi ed universali, ma riesce a sviluppare competenze e abilità trasversalmente necessarie per la formazione armoniosa e completa della persona.