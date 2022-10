Manfredonia, convocata nuova seduta del Consiglio comunale

MANFREDONIA (FOGGIA), 17/10/2022 – “La Presidente Giovanna Titta, vista l’urgenza comunicata dal Sindaco in data 14 ottobre 2022 e rappresentata con la richiesta di inserimento all’ordine del giorno delle allegate proposte, informo le SS.LL. che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e degli artt. 33, 34, 35, 36 e 39 del vigente Regolamento C.C., ha convocato io Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria, per martedi 18 ottobre 2022 alle ore 16:00, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente; 2. Comunicazioni del Sindaco; 3. Proposta n. 60 – “Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 per le annualità 2022-2023-2024; 4. Proposta n. 64 – Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)”; 5. Proposta n. 65 – Accordo ex art. 15 Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. tra Comune di Manfredonia ed Ente Parco Nazionale del Gargano, per la disciplina delle attività connesse alle demolizioni di manufatti abusivi realizzati all’interno del perimetro del Parco”. Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte. Ai partecipanti si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento”.